Dordogne : les asperges vous attendent déjà sur les marchés périgourdins

Par Macipsa Aït, France Bleu Périgord

La chaleur de ces dernières semaines dans le Périgord permettent aux asperges de pousser plus vite et surtout plus tôt que d'habitude. Producteurs et gourmands sont heureux de leur arrivée précoce sur les étals des marchés périgourdins.