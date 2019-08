Dordogne : les éleveurs de chèvre écrivent une lettre pour dénoncer l'identification électronique des chevreaux

Le syndicat caprin Dordogne Périgord a envoyé ce lundi 26 août un courrier au préfet et aux élus du département pour dénoncer une nouvelle réglementation européenne.

Le département compte plus de 120 éleveurs de chèvres

Périgord, France

Les éleveurs de chèvres de Dordogne dénoncent une nouvelle réglementation européenne dans un courrier envoyé ce lundi 26 août au préfet et aux élus de la Dordogne. Cette mesure les oblige à poser une boucle électronique sur les chevreaux "de boucherie qui ne vont pas directement à l'abattoir", soit selon les éleveurs "la plupart des chevreaux".

Une identification "fatale" pour la filière

Cette identification est jugée inutile et coûteuse et même "fatale" pour ces éleveurs. Ils estiment que cela leur coûte environ 0,90 centimes par animal alors que le prix de revente d'un chevreau est estimé entre 2,50 et 4 euros.

Les éleveurs expliquent dans leur lettre que le traçage de ces animaux existe déjà "par lots tout au long de la chaîne et jusqu'à l'abattage par des abattoirs spécialisés".

Le syndicat demande le soutien

Le syndicat demande le soutien des élus et du préfet pour bloquer la validation du texte et pour demander "une révision de l'article 46". Le syndicat annonce également dans son courrier qu'ils ont contacté le Ministère de l'agriculture et de l'alimentation.