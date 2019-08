Dordogne : les éleveurs de chèvre font front

Dordogne, France

C'est un coup dur pour une profession déjà fragile. La commission européenne vient de valider une nouvelle disposition pour tracer et identifier les animaux. Les chevreaux de boucherie n'allant pas directement à l'abattoir ( soit la très grande majorité) devront être identifiés de façon électronique à compter du mois d'avril 2021. Et c'est le prix de cette boucle électronique qui fait tousser les éleveurs. Il est de un euro, mais lorsque l'on sait que les chevreaux sont vendus à l'engraissement entre deux, quatre ou six euros, on comprend mieux la réaction des professionnels. Ça va grever le peu de bénéfice que l'on faisait sur un chevreau et il va quasiment disparaître explique Jean Barou, président du syndicat caprin de Dordogne

Pas opposés à la traçabilité

Les éleveurs sont bien conscients de la nécessité d'avoir une bonne traçabilité de l'animal. Elle se fait ! Sur chaque chevreau il y a déjà le numéro de l'éleveur et le numéro du chevreau sur une boucle plastique qui coûte à peine dix centimes d'euros . Pour le syndicat, ces frais supplémentaires n'apporteront rien de plus. Le problème c'est que cette décision a été prise au niveau européen sans consultation de la profession estime Jean Barou. Il a donc pris sa plus belle plume pour alerter les parlementaires, le préfet de la Dordogne et la direction régionale des affaires agricoles et des forêts en espérant faire plier Bruxelles, sous peine de blocage dans les campagnes à compter d'avril 2021.