Dordogne : les éleveurs protestent contre les promotions sur les produits laitiers dans la grande distribution

Des éleveurs laitiers se sont rendus ce vendredi après-midi dans des supermarchés de l'agglomération de Périgueux pour protester contre les promotions sur les produits laitiers. Ils estiment que ces baissent de prix se font sur le dos des producteurs.

Un petit groupe d'éleveurs laitiers s'est rendu ce vendredi après-midi dans des supermarchés de l'agglomération de Périgueux pour protester contre les promotions sur les produits laitiers. Comme chaque année à la même époque, alors que se négocie le prix du lait on trouve des rabais de 50% sur le beurre ou le lait.

Les éleveurs se sont d'abord rendus à l'Intermarché de Coulounieix-Chamiers. Ils ont rencontré le propriétaire du magasin ainsi que des clients. Les producteurs de lait estiment que ces baisses de prix se "font sur le dos" des éleveurs. Après une année 2016 catastrophique, le prix du lait est remonté mais selon les éleveurs cette hausse n'a pas été répercutée sur les prix d'achat aux producteurs.

Pierre Veyssi, le président des producteurs de lait de la Dordogne entame le dialogue avec le patron de l'hyper "nous on dénonce ces promotions et le comportement de vos centrales d'achat qui tirent les prix vers le bas. Nous on existe pas pour vous et c'est pour cela qu'on est là. Il faut arrêter ces promotions". De son côté, le patron de l'Intermarché Romuald Plantady dit comprendre la détresse des éleveurs " moi je suis comme vous je suis un chef d'entreprise indépendant, je ne fais pas partie d'un groupe, j'ai besoin que mon magasin fonctionne et si il ne fonctionne pas je le ferme". L'Intermarché de Coulounierx emploie une trentaine de salariés.

C'est la période des grosses promotions sur les produits laitiers © Radio France - Corinne Duval

Un discours qui ne convainc pas les éleveurs " Les éleveurs devaient se rendre ensuite à l'hypermarché Auchan de Marsac-sur-l'Isle. La Dordogne compte 380 producteurs laitiers. Chaque année une cinquantaine d'élevages laitiers disparaissent pour seulement trois installations en moyenne.