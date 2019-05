Dordogne : les éleveurs s'organisent contre le loup

Dordogne, France

En un an et demi ce sont quatorze veaux qui ont été attaqués, souvent égorgés et en partie dépecés, toujours de nuit. le dernier cas a été constaté la semaine passée dans une prairie de Saint Paul La Roche , dans le parc naturel Périgo-Limousin, au nord du département. Les agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage se sont rendus sur place. Un vétérinaire a fait des prélèvements et une analyse ADN permettra d'identifier l'agresseur, mais pour les éleveurs du cru c'est bien le loup gris qui fait figure de principal suspect. Un "canis lupus" déjà repéré et identifié à moins de dix kilomètres de là, en Haute Vienne, par le syndicat agricole Coordination Rurale.

"Les veaux sont complètement bouffés" - un éleveur

En France le loup gris est déjà présent dans quarante départements et les éleveurs de Dordogne ne seraient pas surpris d'être les suivants sur la liste.

Les éleveurs de Dordogne s'organisent en attendant l'éventuelle confirmation officielle de la présence du loup. Ils créent une association de défense des troupeaux pour défendre les exploitants victimes des attaques mais aussi réunir des preuves et les soumettre aux autorités, afin disent-ils, d’assurer une gestion "plus réaliste" du dossier loup.