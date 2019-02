Dordogne : Les Limousines de Sencenac-Puy-de-Fourches ont remporté deux prix au salon de l'agriculture à Paris.

Pour leur première participation au salon de l'agriculture porte de Versailles à Paris, les Limousines du GAEC Jean de Sencenac ont remporté deux prix. Une satisfaction pour Ludovic Jean et ses parents.

Sencenac-Puy-de-Fourches, France

Image et Olympe ont brillé lors de leur première participation au concours général du 56ème salon de l'agriculture à Paris! La vache limousine du GAEC Jean de Sencenac-Puy-de-Fourches tout près de Brantôme en Dordogne a décroché la première place du prix de synthèse (prix qui récompense la production et la morphologie de l'animal), et la deuxième place de la section des vaches suitées, avec son veau Olympe.

Cinq générations d'éleveurs

Une satisfaction, et une fierté pour son éleveur, Ludovic Jean, 32 ans, héritier de quatre générations d'éleveurs, à la tête avec ses parents d'un élevage de 350 bovins. "J'ai versé une petite larme, ou plutôt une grosse larme" reconnaît Ludovic Jean. C'est génial parce que c'est dix ans de boulot, c'est l'accomplissement de quelque chose. Il y a toujours eu des Limousines sur l'exploitation, mais cela ne fait que dix ans que nous faisons de la sélection. Le challenge à relever, maintenant, c'est d'essayer de revenir l'année prochaine".

Massif Rep, un taureau de la copropriété GAEC Lasternas-EARL Géraud Régis à Saint-Cyr-les-Champagne a lui remporté une médaille d'argent chez les taureaux limousins âgés de 19 à 31 mois.