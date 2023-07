Dordogne : les meilleurs chiens de berger s'affrontent à "Terre en fête"

Une compétition impressionnante et peu commune se déroulait ce week-end à Fouleix (Dordogne) pendant la "Terre en fête" organisée par les Jeunes agriculteurs de Dordogne . Une cinquantaine de chiens de berger se sont affrontés pour ce concours qualificatif pour le championnat national des chiens de berger.

ⓘ Publicité

Cinq brebis à mener

Le but de la compétition est assez simple, sur le papier. Cinq brebis sont lâchées au bout d'un champ d'environ 200 mètres de long. Le berger reste à l'extrême opposé et doit guider son chien pour que le troupeau réalise un parcours précis avant de parquer les cinq bêtes dans un petit enclos. "Ma plus grosse difficulté, c'est d'avoir mon chien à l'écoute" explique Marc qui participe avec Pen, un jeune Border Collie de tout juste quatre ans. Il est membre de l'association des chiens de troupeau de la Dordogne. Les binômes perdent des points si le troupeau se disperse, ne suit pas le chien, ou si le Border Collie ne se positionne pas correctement.

Pendant le parcours, le troupeau doit passer entre différents obstacles, retourner vers le fond du champ avant d'être dirigé vers l'enclos. Sans intervenir physiquement, l'éleveur doit également ordonner à son chien de séparer deux brebis du troupeau. Ce que Pen a brillamment réalisé.

loading

C'est avec ce sifflet que le berger peut produire différents sons, et ainsi guider son chien. © Radio France - Thibault Delmarle

Anthony Wolters, juge de cette compétition et lui-même berger, est perché sur une remorque pour noter les candidats et leurs chiens. "Il y a une part de ce dressage qui est dû à la génétique, c'est inné chez les Borders Collies de se mettre à l'opposé du troupeau et de la ramener vers le maître et nous, les agriculteurs, nous devons leur apprendre des ordres, 'gauche, droite, stop' pour pouvoir en faire à peu près ce qu'on veut." mais parfois malgré l'entraînement, les chiens n'obéissent pas ou sont dépassés par le troupeau "parfois le chien passe du mauvais côté, ou repousse le troupeau au lieu de la ramener, c'est le mental du chien qui est important" explique celui qui a remporté plusieurs titres nationaux.