Dordogne : les meilleurs vins de Bergerac seront médaillés dimanche au Salon de l'agriculture

Pomport, France

Comme chaque année, une bonne centaine de vignerons et de caves-coopératives de Bergerac participent au concours général agricole. La présélection organisée début février n'a retenu que 215 bouteilles, qui seront soumises au jury ce dimanche 24 février. Le nombre de médailles est limité à 120 pour les bergeracs.

Au château Le Fagé à Pomport, Benoît Gérardin a inscrit cette année six de ses vins au Concours général agricole : un monbazillac, deux bergeracs rouges, un côte de Bergerac moelleux, un bergerac rosé et un bergerac blanc sec, avec l'espoir d'au moins deux médailles.

Obtenir une médaille c'est primordial pour mes employés" - Benoît Gérardin, vigneron

Les vins de Benoît Gérardin ont obtenu une vingtaine de médailles depuis dix ans au concours général agricole, le plus important à ses yeux.

Les médailles du Concours général sont une fierté pour le vigneron et ses employés © Radio France - Harry Sagot

Contrairement à beaucoup de vignerons médaillés, le vigneron du château Le Fagé assure qu'il ne modifie pas les tarifs de ses vins médaillés : "c'est d'abord une récompense pour mes employés qui se sentent directement impliqués."

Pour la première fois depuis vingt ans, Benoît Gérardin ne tiendra pas de stand au 56e Salon de l'agriculture ; c'est devenu trop cher, "sans doute plus de 10.000 euros si l'on additionne la location du stand, l'hôtel, et même les invitations envoyées aux clients." L'inscription au concours général, elle, ne coûte qu'une centaine d'euros par vin, et peut rapporter beaucoup plus.