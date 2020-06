Dordogne : les Périgourdins invités à donner leur avis sur la charte de bon voisinage avec les agriculteurs

A compter de ce vendredi, les Périgourdins sont appelés à donner leur avis sur la charte de bon voisinage élaborée par la profession agricole et les partenaires du monde rural. Son objectif : faciliter la cohabitation entre les habitants et les agriculteurs.

A compter de ce vendredi 12 juin 12h00 et pendant un mois, les Périgourdins sont appelés à donner leur avis sur la charte de bon voisinage élaborée par l'ensemble de la profession agricole et les partenaires du monde rural. Cette charte vise à faciliter la cohabitation entre les agriculteurs et notamment les néo-ruraux qui connaissent peu voire pas du tout les contraintes du monde agricole.

Bien vivre ensemble en milieu rural

La réglementation récente fixée par le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (Arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux Zones de Non Traitements) impose l’élaboration d’une charte départementale visant à instaurer des distances de sécurité à proximité de zones habitées et à définir des mesures techniques pouvant être mises en œuvre par les agriculteurs concernés pour limiter la dérive et ainsi réduire certaines distances.

En Dordogne, la Charte de bon voisinage élaborée par l'ensemble de la profession agricole et les partenaires du monde rural a fait l'objet d'une présentation à la population à travers 20 réunions organisées sur le département par la Chambre d'agriculture en janvier et février 2020. Plus de 500 personnes y ont participé.

Ce projet de Charte de bon voisinage a ensuite été soumis au Préfet de la Dordogne qui a validé le contenu.

Une concertation publique est désormais organisée du 12 juin au 12 juillet 2020 pour collecter les avis et axes d'amélioration des citoyens et habitants de Dordogne avant la signature officielle des différents acteurs engagés dans cette démarche et son déploiement sur le département.

Les nouveaux arrivants ne comprennent pas toujours les contraintes auxquels sont soumis les agriculteurs © Radio France - Emmanuel Claverie

Pourquoi traiter les cultures, pourquoi tous ces bruits?

Le projet de charte qui s'étire sur 16 pages se présente comme une sorte de guide d'aide au bien vivre ensemble et vise à prévenir les conflits de voisinages entre particuliers et agriculteurs. Il répond à un certain nombre de questions que peuvent se poser de nouveaux arrivants comme "D'où proviennent les odeurs qui émanent de nos campagnes?" ou encore "Pourquoi tous ces bruits?". Il liste enfin un certain nombre d'engagements de la part des agriculteurs, des élus mais également des citoyens.