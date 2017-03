Dordogne : les premières fraises sont arrivées !

Ça y est, ça sent le printemps ! Les premières fraises du Périgord sont arrivées. A Journiac, sous ses serres chauffées, Serge Santran en a récolté trois tonnes depuis le début du mois.

Bien rouge et bien juteuses, les premières fraises sont déjà là en Périgord. Le département de la Dordogne est le deuxième producteur après le Lot-et-Garonne et depuis une dizaine d'années maintenant, Serge Santran a commencé à récolter ses premières gariguettes avec quelques semaines d'avance sur le calendrier.

A Journiac, près du Bugue, les fraises de Serge Santran poussent dans d'immenses serres chauffées. "J'ai commencé en 2004. Aujourd'hui j'ai deux serres en verre de 11.000 mètres carrés chacune et deux serres plastique de 10.000 mètres carrés," explique le fraisiculteur. Grâce à ce système, plus efficace pour gérer l'arrosage des plants notamment, Serge Santran peut commencer ses récoltes dès les premiers jours du mois de mars.

Cette année, les premières gariguettes ont été cueillies le 1er mars. Trois tonnes ont déjà été livrées à la coopérative "Périgord fruits" à Lacropte. "Les grandes surfaces sont déjà intéressées. Il y a une demande de leur part et nous pouvons commencer à fournir en même temps que des départements comme le Lot-et-Garonne et la Bretagne. Ça permet à la coopérative d'accrocher les clients et de les garder tout au long de la saison," confie Serge Santran.

Aujourd'hui, 13 ouvriers travaillent dans les serres pour cueillir les fraises les plus rouges. Au pic de la saison, dans un mois, ils seront 38 sur l'exploitation. Ici, les fraises poussent hors-sol, ce qui facilite la tâche des saisonniers. L'année dernière, 350 tonnes de fraises ont pu être livrées. "Cette saison s'annonce meilleure, les feuilles sont belles et les fraises sont régulières, j'espère atteindre les 400 tonnes," assure le fraisiculteur. D'ici la fin du mois, après les gariguettes, les charlottes vont faire leur apparition. Pour les fraises en sol et à l’air libre, il faudra attendre au moins début avril.