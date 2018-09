Il y a eu la grêle en été, la pluie au printemps. Les vignes du Bergeracois n'ont pas été épargnées par les intempéries, mais les crus 2018 devraient être bons en Périgord. Les vendanges ont démarré il y a plus d'une dizaine de jours et elles se déroulent bien. "Les parcelles de Sauvignon sont déjà bien ramassées, les Sémillon aussi, comme les rouges qui servent au rosé, on va bientôt attaquer les autres et enfin le Monbazillac," explique Paul-André Barriat, le vice-président de l’interprofession des vins de Bergerac et Duras.

De belles grappes bien garnies

"Les effets de la grêle du mois d'août ont pu être limités par les canons anti-grêle et le mildiou du printemps n'a pas eu de grosses conséquences. Les quelques journées de pluie de ces dernières semaines ont permis de compléter la maturité," ajoute-t-il. Les raisins sont beaux, peu abîmés, voire pas du tout et les grappes sont bien garnies."Après une année catastrophique marquée par le gel et une récole réduite de moitié on se dirige vers une cuvée avec une quantité normale et une bonne qualité de raisin, c'est rassurant."

Cette année, en raison du fort ensoleillement sur la France, les vendanges ont été avancées dans de nombreuses régions et certains viticulteurs se sont retrouvés en manque de main d'oeuvre. La Dordogne a été moins touchée mais Paul-Andre Barriat confirme les difficultés croissantes à trouver du personnel volontaire.