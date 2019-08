Dordogne : les premiers marchés aux cèpes ont ouvert

Mussidan, France

Ce n'est pas une grosse poussée pour le moment. C'est peut-être un peu tôt pour la saison . Mais deux marchés aux cèpes ont ouvert simultanément ce lundi après midi . A Monpazier, les premiers champignons sont arrivés sous la halle ce weekend, mais pas assez nombreux pour ouvrir un marché. En revanche, ce lundi, il y en avait près de 350 kilos, le marché a donc ouvert. Les cèpes se vendent 15 euros le kilo.

le marché aux cèpes de Monpazier - mairie de Monpazier

A Mussidan, même scénario avec un peu plus de cèpes, pas loin de 500 kilos ce lundi vendus entre 15 et 22 euros le kilo pour les plus beaux. En revanche, le marché de Villefranche du Périgord reste fermé pour le moment. Il y a bien des particuliers qui vendent leur production sous la halle mais c'est insuffisant pour ouvrir le marché. Mussidan et Monpazier devraient rester encore ouverts quelques jours, tant qu'il y aura des champignons!