Dordogne, France

Les producteurs de noix du Périgord d'appellation d'origine contrôlée espèrent obtenir (enfin !) l 'AOC pour l'huile de noix !

Le syndicat professionnel de noix et cerneaux du Périgord est d'ailleurs devenu ce vendredi lors de son assemblée générale à Creysse dans le Lot, le Syndicat professionnel de noix, cerneaux et huile de noix du Périgord, histoire d'être opérationnel dès que le décret sera publié au journal officiel.

C'est évidemment une bonne nouvelle pour les 630 communes productrices de noix du Périgord (en Dordogne, Corrèze, dans le Lot, le Lot et Garonne et la Charente) et le millier d'adhérents du syndicat AOC noix du Périgord.

Transformation des noix du Périgord © Radio France

D'autant que la production d'huile de noix a doublé en 10 ans passant de 90 000 litres en 2006 à plus de 200 000 cette année.

Cette bonne nouvelle arrive à point nommé après une saison franchement mitigée.

En cause, le gel du printemps dernier, qui a causé la perte de près de 40 % de la récolte.

Un coup de frein à une production qui ne cesse pourtant de progresser, en tout cas dans les vergers. On estime que plus de 10 000 hectares sont plantés de noyers sur le bassin producteurs.

Rien que pour 2017, il en a été planté 400 de plus. Alors la perspective de pouvoir enfin commercialiser une huile de noix AOC réjouit tous les producteurs, même s'ils ne sont pas tous prêts à en faire.

Aujourd'hui le président du syndicat de l'AOC a un nouveau combat à mener : élargir le cahier des charges de cette appellation qui concerne 4 variétés de noix à une cinquième très prometteuse. La Fernoch !

En attendant de voir la FERNOCH intégrer l'AOC noix du Périgord, il faudra donc guetter le journal officiel pour voir enfin les premières huiles de noix AOC dans les rayons des magasins.