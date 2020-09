Dordogne: les producteurs de foie gras jouent la transparence à l'occasion des Journées du patrimoine

Pour la première fois cette année, sept producteurs de foie gras périgourdins ouvrent les portes de leurs exploitations ce weekend à l'occasion des Journées du patrimoine. L'occasion pour ceux qui le souhaitent d'en savoir plus sur la fabrication de ce mets emblématique du Périgord et du Sud-Ouest.

C'est une première cette année à l'occasion des Journées du patrimoine. Une vingtaine de producteurs de foie gras de Nouvelle-Aquitaine ouvrent samedi 19 et dimanche 20 septembre les portes de leurs exploitations. En Périgord, ils sont sept à avoir joué le jeu, et parmi eux, la ferme Andrévias, située à Sorges à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Périgueux.

Créer un lien physique avec le producteur

Habitué des visites qu'il propose toute l'année aux touristes, Guy Ménard, l'un des propriétaires de la ferme familiale Andrévias est un fervent partisan de la transparence. "L'intérêt quand on fait une visite dans les fermes explique-t-il, c'est qu'on arrive à voir comment les gens travaillent. le consommateur se fait une idée, et ensuite il y a un lien physique avec le producteur, et ça, c'est important. On a besoin de sentir les 37° du compatriote à côté lâche-t-il avec un sourire, et nous du consommateur, parce que c'est un échange".

Ouvert au dialogue, même sur les sujets les plus sensibles comme le gavage proprement dit ou l'abattage des oies, Guy Ménard aimerait d'ailleurs que cet échange puisse exister avec les associations antispécistes qui publient régulièrement des vidéos pointant du doigt la fabrication du foie gras. "Moi j'aimerais qu'L 214 vienne visiter notre ferme et voir comment on pratique confie-t-il. Il faut avoir des échanges avec ces gens-là. Mais bien souvent c'est toujours dans l'excès, et la caricature de choses qui ne sont pas toujours défendables non plus".

Se faire sa propre idée

Venu de Brantôme, Pierre a inscrit la visite de la ferme, au programme de ses Journées du patrimoine. Périgourdin d'origine, cet enseignant tenait à voir comment se fabriquait le foie gras pour se faire sa propre idée. Le jeune homme a pu s'approcher du troupeau d'oies, voir par une fenêtre les bâtiments d'élevages, actuellement vidés pour respecter le vide-sanitaire, poser toutes les questions qu'il voulait. Pour les étapes les plus "sensibles", gavage ou abattage, c'est un film qui explique le processus. La visite ne comprend pas, certainement pour des raisons d'hygiène, la partie laboratoire. Pierre a malgré tout le sentiment d'en savoir plus sur le sujet. "En venant ici, je vois bien que l'animal n'est absolument pas maltraité constate-t-il. Après quelqu'un qui va avoir des idées fermes là-dessus peut visiter la ferme, mais je ne sais pas s'il changera d'avis, peut-être qu'il aura un autre regard. Après vis-à-vis des gens qui ne connaissent pas, peut-être des citadins, qu'ils fassent le déplacement, qu'ils viennent voir pour se faire leur propre opinion derrière".

