Dordogne : nouvel épisode de grêle dans le vignoble bergeracois

C'est un nouveau coup dur pour les viticulteurs Bergeracois. Un peu moins de dix jours après des chutes de grêle qui ont détruit près de 500 hectares de Montravel, les intempéries ont fait de nouveaux dégâts dans le vignoble.

Deux appellations au moins ont été plus ou moins endommagées : le Pécharmant et le Rosette. Dans certains secteurs, les feuilles ont été hachées et le vignoble abîmé à 50%. Le mauvais temps annoncé pour les jours à venir ne devrait pas aider la vigne à se rétablir. La pluie a aussi causé de gros dégâts à Lembras

La pluie a inondé un chai à Lembras

Au Chateau la Vieille Bergerie à Lembras, cinq hectares de Rosette et de Bergerac ont été hachés menu. La récolte est perdue. Mais la pluie est venue finir le travail. Il est tombé près de 90 millimètres d'eau en un peu plus d'une heure. Le niveau est montée de 60 centimètres dans les chais. Tout a été inondé. Dimanche matin, ce sont pas moins de 25 personnes ( gendarmes compris) qui sont venues aider Pierre Desmartis à mettre hors d'eau, les palettes , les bouteilles et tout le matériel électrique inondé.