Dordogne : Olympe et Image, les deux belles limousines de Sencenac qui vont monter au salon de l'agriculture

Sencenac-Puy-de-Fourches, France

C'est parti pour le salon de l'agriculture à Paris. Depuis samedi et jusqu'à dimanche 3 mars, la plus grande ferme de France a ouvert ses portes à la porte de Versailles. Avec cette année, des producteurs d'huile de noix, de caviar, ou encore de foie gras et de laine angora venus du Périgord. Mais aussi des éleveurs canins, ovins et bovins.

Cette année, le GAEC Jean, de Sencenac Puy-de-Fourches, entre Brantôme et Château-l'Evêque, qui élève près de 350 bovins, va présenter Image, une vache suitée et sa fille (velle) Olympe. deux belles limousines.

C'est la première fois que Ludovic Jean, dont la famille pratique l'élevage à Sencenac depuis 120 ans, est sélectionné pour le salon. C'est donc une belle récompense pour ce jeune éleveur de 32 ans.

Olympe le petit veau avec la famille Jean à Sencenac © Radio France - Antoine Balandra

Ludovic Jean, le jeune éleveur de 32 ans est donc très fier de pouvoir présenter son travail au salon de l'agriculture

"C'est la première fois, donc c'est une grande fierté, la petite larme n'était pas loin. Si jamais on fait un prix, ce sera bien, mais au moins j'aurai eu ma vache qui sera montée à Paris. C'est génial, tout le monde ne peut pas y aller" dit Ludovic Jean

La vache "Image" est en tout cas puissante d'une belle couleur alezan, parfaitement bien brossée avec un beau regard plein d'assurance. A ses côtés son petit veau (on dit, "velle"), Olympe se blottit contre sa maman. Sous les yeux de Ludovic Jean, son jeune éleveur, très fier de ses animaux.

"Depuis toute petite elle sort un peu du lot. Donc on l'a toujours un peu plus chouchoutée, elle a un peu plus à manger que les autres, elle est brossée, elle est un peu la star de l'exploitation" dit Ludovic Jean

Image est née sur l'exploitation il y a cinq ans. Olympe son petit veau femelle elle, a vu le jour en novembre dernier.

La belle Image sur l'exploitation de Sencenac © Radio France - Antoine Balandra

Une fois sa vie de bête de concours terminée, Image finira sa vie paisiblement sur l'exploitation. Car ici à Sencenac toute la famille s'est profondément attachée à cette jolie vache.