VIDEO - Dordogne : pour Noël, les sapins du Périgord vert vont finir dans vos salons

A Busserolles en Périgord vert, pour fêter Noël, 30.000 sapins vont être expédiés dans les grandes surfaces et jardineries.

Busserolles, France

Peut-être scintille-t-il déjà au milieu de votre salon, ou bien allez-vous l'acheter dans les jours qui viennent. Le sapin de Noël est l'une des stars des fêtes de fin d'année. Le roi des forêts pousse aussi en Périgord vert.

De la fin novembre, à la mi-décembre l'activité y est intense. A Busserolles, 30.000 arbres doivent être expédiés dans les grandes surfaces, les coopératives et les petites jardineries de Nouvelle Aquitaine. Deux pépinières se partagent une plateforme d'expédition.

Les sapins avant leur départ dans les camions. © Radio France - Emmanuel Claverie

Les tronçonneuses et le chariot élévateur tournent à plein régime. Dans moins de 15 jours tous les arbres devront avoir quitté la plateforme. Le travail ne manque pas depuis la fin novembre explique Yoann Marenda, le gérant du site. "Une fois que l'arbre est coupé il faut tirer le sapin aux extrémités du champ. Il est ensuite filmé dans une machine et il y a des ramasseurs qui le récupèrent. Il est ensuite envoyé sur la plateforme. Le tronc est pointé pour pouvoir être mis dans une bûche. Les arbres sont ensuite mis sur les palettes et envoyés dans les semi-remorques."

Une idée lancée il y a une trentaine d'années

Le Périgord vert est loin de la production de la Franche-Comté ou du Morvan. L'idée a germé il y a une trentaine d'années dans la tête de Guy Beauzetier. "Il y avait pas mal de petites productions, de 1.000 ou 2.000 arbres et comme la fraise ne rapportait plus beaucoup avec un ami qui était dans le négoce on s'est mis à planter des sapins."

Les sapins du Périgord Vert sont faciles à reconnaître. Ils arborent fièrement sur leur étiquette un logo tricolore "cultivé en Dordogne".