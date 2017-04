Dordogne : quand les JA vérifient la provenance des produits du Leclerc de Trelissac

Les jeunes agriculteurs de la Dordogne ont mené une opération coup de poing au Leclerc de Trélissac. Ils ont vérifié si l'expérimentation du gouvernement dans les grandes surfaces à savoir signaler la provenance du lait, de la viande et des plats préparés était bien respectée.

Avec leurs drapeaux du syndicat et les étiquettes rouge et verte, les jeunes agriculteurs ont mené ce mardi matin une opération coup de poing au Leclerc de Trélissac. Ils sont allés vérifier si le magasin et les industriels respectaient bien l'expérimentation gouvernementale en cours depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2018 . Une expérimentation qui demande aux marques magasins et aux industriels de signaler la provenance du lait, de la viande et des produits transformés.

Les marques magasins plutôt en vert, les grandes marques plutôt en rouge

Les jeunes agriculteurs se dirigent vers le rayon charcuterie et ça commence mal. Loic est producteur bovin à Montagrier et il pose des étiquettes rouges sur les saucisses qu'il contrôle. "C'est écrit origine européenne donc on ne sait pas de quel pays ça vient, je gagne 500 euros par mois c'est compliqué, consommer français ça fait revaloriser les prix, les industriels choisiraient davantage de produits français plutôt que des produits étrangers qui cassent les prix"

Une étiquette rouge signifie que la provenance du produit n'est pas indiqué © Radio France - Faouzi Tritah

Défendre le made in France

Dans le rayon lait et plats préparés ça n'est guère mieux. Les marques magasins s'en sortent beaucoup. Sébastien Le Chevalier le président des jeunes agriculteurs en Dordogne lance un appel aux consommateurs. "L'agriculture française est de qualité et elle est renommée, surveillez l'origine des produits et gardez à l'esprit qu'en achetant français, les agriculteurs français peuvent vivre décemment."

Fabrice Faure le directeur du Leclerc de Trélissac à côté du président des JA Sébastien Le Chevalier © Radio France - Faouzi Tritah

Fabrice Faure le directeur du Leclerc du Trélissac, laisse faire les jeunes agriculteurs. Il les soutient même. "Sur les marques magasins, on le fait depuis longtemps, les industriels sont assez grands pour prendre leurs responsabilités."

Une autre action de ce genre aura lieu avant la fin de l'année.