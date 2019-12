Dordogne : quatre chiens succombent après une partie de chasse dans le secteur de Lalinde

Quatre chiens sont morts en Dordogne et en Lot-et-Garonne après avoir participé à une partie de chasse dans le canton de Lalinde. Ils pourraient avoir été contaminés par la maladie porcine d'Aujeszky. Les résultats des analyses seront connus dans dix jours.

Les quatre chiens appartiennent à un chasseur de Dordogne et à un chasseur du Lot-et-Garonne. Photo d'illustration

Dordogne, France

La Préfecture de la Dordogne soupçonne des cas de maladie d'Aujeszky après la mort de quatre chiens de chasse. Selon le communiqué de la préfecture, envoyé ce jeudi 26 décembre, quatre chiens de chasse sont morts la semaine dernière en Dordogne et en Lot-et-Garonne. Ils avaient participé ensemble à une partie de chasse au sanglier, dans le canton de Lalinde, au cours de la semaine du 9 au 14 décembre dernier.

Selon la préfecture, les symptômes constatés par les services vétérinaires laissent à penser que les chiens ont été contaminés par la maladie d'Aujeszky. Ces quatre chiens auraient pu être contact direct avec un sanglier infecté au cours de cette partie de chasse. Ils auraient léché la plaie du sanglier. Des prélèvements ont été faits sur ces chiens pour vérifier cette hypothèse. Les résultats seront connus dans 10 jours, le 6 janvier 2020.

Une maladie qui ne se transmet pas à l'homme

La maladie d'Aujeszky est un virus qui touche principalement les sangliers et les porcs d'élevage. Elle n'est pas transmissible à l'homme. Le virus se manifeste par "de la fièvre parfois accompagnée de troubles respiratoires et d'un syndrome nerveux susceptible d'entraîner la mort de certains animaux". Ce virus est également mortel pour les chiens qui sont en contact avec des porcs infectés.

Des informations aux chasseurs et aux éleveurs

A cause de cette suspicion de maladie d'Aujesky, la préfecture va informer la fédération de chasse, le réseau vétérinaire, et dans les élevages porcins de la région pour "renforcer les mesures de bio sécurité et pour prévenir les risques de diffusion en élevage".