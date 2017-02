Dordogne : quatre vaches et 11 producteurs du Périgord seront au salon de l'agriculture

Le salon de l'agriculture ouvre ce samedi à Paris. Près de 620.000 visiteurs sont attendus. Comme d'habitude, il y aura un "village Périgord" avec 11 producteurs périgourdins, mais il y aura aussi deux éleveurs présents avec au total quatre vaches.

Le salon de l'agriculture débute ce samedi matin porte de Versailles. Et cette année encore le Périgord sera représenté.

D'abord, par deux éleveurs de vaches limousines. Olivier Lasternas éleveur à Saint Cyr les Champagnes près de Lanouaille participera à la manifestation pour la 11e fois de suite, en 18 ans de carrière d'éleveur. Ce spécialiste de la sélection des reproducteurs élève 120 vaches mères de la race et vend chaque année une soixantaine de jeunes mâles.

Eric Botter avec sa vache Jolie - Eric Botter

Cette fois, il concourt avec un taureau de 18 mois : Lampion acheté en juin dernier (au centre de sélection de la race limousine de Lannaud) et qui est sélectionné dans la catégorie "jeunes mâles".

Mais aussi avec une "vache suitée adulte " : Haude qui a 4 ans, suivie par sa fille Myrtille.

Olivier Lasternas présente Haude Partager le son sur : Copier

Autre vache présente : Jolie, une (jolie) une limousine élevée par Eric Botter, éleveur de vaches limousines à Payzac. Elle participera au concours de la génisse pleine de race limousine jeudi matin. Jolie est la petite fille du fameux Texas, qui a fait les belles heures de la ferme. L'éleveur Eric Botter travaille auprès des ses parents depuis 2010 et il est à la tête d'un élevage de 140 mères reproductrices de veaux et de broutards. Jolie pèse 850 kilos et est âgée de 28 mois. Elle est déjà pleine d'un petit veau et a été sélectionnée à Lubersac en Corrèze et s'est imposée parmi 40 concurrents.

Haude avec son éleveur en Dordogne © Radio France - Harry Sagot

Petite déception pour l'élevage de cul-noirs de Clairvivre en revanche : en raison d'un problème de vaccination, les porcs n'ont pas pu prendre la direction du salon comme prévu.

11 producteurs de Dordogne

Il y aura aussi des producteurs venus de tout le département présents à Paris. 11 au total. Des producteurs de foie gras :

foie gras Toson du Buisson,

Ferme de Puycheny de Notre Dame de Sanilhac,

Ferme aux truffes de Sainte Croix de Mareuil,

EARL de la Guillou noix du Périgord,

Château Merle confitures de Saint Sulpice d'Excideuil,

Le Domaine des Guichards glaces artisanales de Saint Germain et Mons,

Château Le Fagé vins de Monbazillac à Pomport,

Château Haut Lamouthe à Lamonzie Saint Martin,

distillerie Clovis Raymond liqueurs Villamblard,

brasserie artisanale La Lutine bière bio à Limeuil

et La Ferme des 4 Vents laine angora à Peyrillac et Millac.

Germinal Peiro en visite au salon de l'Agriculture © Radio France - Bernard Guyot

Cette année, le stand Dordogne mettra l'accent sur les itinérances douces mais surtout sur le passage du tour de France en Dordogne pendant trois jours pour tenter d'attirer encore plus de visiteurs. Le stand est situé hall 3 allée L stand 135.

Au total, 3.800 animaux et 1.300 éleveurs sont attendus pour ce salon de l'agriculture 2017.

►►► PRATIQUE | Ce qu'il faut savoir sur le Salon de l'Agriculture