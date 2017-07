Dordogne : quelques 70 kilos de cèpes sur le marché de Mussidan

Les cèpes sont de retour depuis quelques jours en Dordogne. Ce jeudi, quatre vendeurs ont proposé leurs cueillettes sur le marché officiel de Mussidan. Les prix variaient de 20 à 30 euros le kilo.

Les amateurs de cèpes peuvent avoir le sourire. Les champignons sont de retour. Le marché officiel de Mussidan a ouvert ce jeudi 13 juillet sous la place de la halle avec quatre producteurs. Un marché organisé en collaboration avec l'association "Cèpes du Périgord".

20 à 30 euros le kilo

Nathalie est venue avec 20 kg de cèpes dans ses cagettes. Des champignons fraîchement ramassés du matin. Entre cette agricultrice d'Eygurande-et-Gardedeuil et le champignon c'est une longue histoire. "Je suis né chez mes parents et dès que j'ai pu aider mon père je partais avec lui dans les bois. Les gens me demandent comment je fais pour les trouver. C'est à l'instinct, c'est presque un don." En Dordogne, le cèpe noir est le plus prisé mais c'est aussi le plus présent dans le département. Ce jeudi, les champignons se sont vendus entre 20 et 30 euros le kilo.

Un seul marché ouvert pour le moment

Les clients n'étaient pas très nombreux sous la halle ce jeudi. Jacques, 71 ans, arrivé de Béziers est venu "joindre l'utile à l'agréable" sous la halle de Mussidan. Il a acheté quelques cèpes "pour les cuisiner à la poêle avec de l'ail et du persil." Les marchés de cèpes ouvrent à la demande des producteurs du secteur. Pour le moment, ceux de Saint-Saud-Lacoussière et Villefranche-du-Périgord n'ont pas ouvert faute de pousse suffisamment importante.