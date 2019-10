Dordogne : succès mitigé pour le marché aux cèpes de Mussidan

Mussidan, France

Succès mitigé pour le marché aux cèpes de Mussidan. Il aura fallu plus de deux heures à la petite vingtaine de cueilleurs pour écouler les quelques 250 kilos de cèpes vendus en moyenne 20 euros le kilo. "Du jamais vu" selon certains d'entre eux, habitués à écouler leurs champignons en quelques minutes.

"Les autres années, je n'avais déjà plus de cageots après cinq minutes !", se rappelle Evelyne. La vendeuse est déçue. Cette fois elle repartira avec quelques champignons et elle a même été obligée de diviser ses cageots de 3 kilos pour vendre en plus petite quantité, des sachets d'un kilo seulement. Ça n'est pas la seule. D'autres cueilleurs sont partis déçus : "on fera des conserves avec nos cèpes", soupirent-ils.

Le troisième marché aux cèpes de la saison aura lieu ce jeudi 10 septembre à partir de 16 heures Saint-Saud-Lacoussière.