Dordogne : Trélissac repart en guerre contre le frelon asiatique

Trélissac, France

En 2012, Trélissac devenait une commune pionnière, en distribuant gratuitement à ses habitants des pièges contre les frelons asiatiques. L'insecte est une véritable menace pour les abeilles, qu'il mange à l'entrée de la ruche. La campagne menée en 2012, 2013 et 2014, avait permis de réduire le nombre de nids présents sur la commune.

"On était passé de 20 à 30 nids avant le début de la campagne, à moins de cinq nids à la fin de la campagne en 2014" explique Olivier Georgiadès, adjoint au maire de Trélissac en charge de l'environnement. Sauf que depuis, la vigilance est retombée, et les frelons asiatiques ont regagné du terrain.

Chaque reine récupérée, on évite un nid et c'est énorme pour l'apiculture !" - Bernard Lalot, apiculteur.

Pour Bernard Lalot, apiculteur propriétaire d'une quinzaine de ruches, il est indispensable de relancer ses campagnes, et que les Trélissacois y participent : "De mi mars au mois d'avril, on arrive à récupérer dans les pièges les reines qui se sont enterrées durant l'hiver et qui réapparaissent aux premières chaleurs du printemps. Si on met des pièges sucrés avec de la grenadine ou de la bière, elles se font avoir facilement. Chaque reine récupérée, on évite un nid et c'est énorme pour l'apiculture !"

300 pièges prêts à être distribués par la mairie

La mairie de Trélissac a prévu de distribuer 300 pièges, pour un budget de 1500 euros. Elle invite aussi les habitants à en fabriquer eux-mêmes, avec une simple bouteille vide, tout aussi efficace.

En plus des pièges, pour lutter contre le frelon asiatique, les Trélissacois peuvent déclarer les nids qu'ils repèrent sur la commune.