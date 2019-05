Dordogne : un agriculteur de Razac-sur-l'Isle se lance dans la production de spiruline, avec l'aide de l'Europe

Razac-sur-l'Isle, France

C'est la journée de l'Europe ce jeudi dans les 28 pays de l'Union, pour célébrer les 69 ans de la déclaration de Robert Schumann qui a lancé la Communauté économique européenne. C'est 'occasion de découvrir les aides concrètes de l'Europe pour les projets innovants. A Razac-sur l'Isle par exemple, Jean-Marc Constant va se lancer d'ici l'été dans la production de spiruline, avec la promesse de 75.000 euros d'aides de l'Europe, et 25.000 euros de la Région Nouvelle-Aquitaine, soit près de 40% de l'investissement initial.

Sans l'Europe j'aurais bricolé une petite production, là j'ai accès à des outils sûrs pour assurer la qualité du produit" - Jean-Marc Constant

La spiruline est une algue qui pousse sous serre dans des bassins à température tropicale, et ce concentré de protéine est très recherché par les sportifs, ou pour alimenter certains malades (par exemple du cancer) qui ont perdu l'appétit, et qui ont besoin de protéines, de fer et de vitamines. Jean-Marc Constant a donc présenté un projet de près de 250.000 euros d'investissement, avant de le réduire à 200.000 euros environ quand les subventions ont failli disparaître. Aujourd'hui, Jean-Marc dit bien sûr "merci l'Europe !" mais il sait qu'il ne touchera pas toutes les subventions européenne et régionale : pendant cette année d'incertitude, il a réduit la taille de ses bassin de production (de 650 mètres carrés à 450 mètres-carrés). Il a aussi fait certains travaux lui-même, et il ne pourra donc pas présenter de factures pour obtenir toute la subvention qui lui a été allouée.

Jean-Marc Constant Copier

Les 450 m² de bassins produiront la spiruline dans une atmosphère tropicale - Jean-Marc Constant

Chaque année, l'Union européenne attribue 4 milliards d'euros d'aides aux Régions française, dont presque 360 millions pour la région Nouvelle-Aquitaine (2,5 milliards d'euros pour la période 2014-2020), essentiellement pour le développement régional ou le développement rural. La Région vient d'ailleurs de sélectionner en février mars et avril, les 1 502 projets qui vont bénéficier des prochaines subventions européennes, pour une enveloppe de 69,8 millions d'euros destinée à l'adaptation au changement climatique, ou à la compétitivité des entreprises agricoles et agroalimentaires.