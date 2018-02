Cupidon du Vern, baudet du Poitou de 6 ans, part au salon de l'agriculture ce jeudi pour défiler et être admiré.Il a été sacré champion de France de sa catégorie cet été.

Fouleix, France

Cupidon du Vern a beau être d'un naturel placide, il sera tout de même soumis à une forte pression dans les jours qui viennent. Ce magnifique baudet du Poitou de 6 ans va passer près de 10 jours au salon de l'agriculture Porte de Versailles à Paris . Il va y défiler deux fois par jour pour faire admirer ses grandes oreilles mobiles, ses yeux bruns cernés de blanc, sa charpente costaude et ses longs poils qui font la réputation de la race. Cupidon est un cador, sacré à deux reprises champion de France de sa race dans la catégorie des plus de quatre ans. Son dernier sacre date du mois d'août au concours national de Dampierre sur Boutonne à l'Asinerie nationale du baudet du Poitou. C'est ce titre qui lui a valu ce séjour parisien.

Abandonné par sa mère dès les premières heures

Cupidon du Vern , sauvé par ses éleveurs © Radio France - Valérie Déjean

Cupidon a mal démarré dans la vie. Sa mère refusait de se laisser approcher. Ce sont donc ses éleveurs, Emmanuel Legay et Véronique Laurent-Emelie qui ont pris le relais, veillant à ce qu'il se nourrisse convenablement.

Cupidon est l'un des reproducteurs de cet élevage qui compte une petite quinzaine de têtes au bord du Vern .

Emmanuel et Véronique ont eu un coup de coeur pour cette race et ont choisi de la perpétrer en plein Périgord. Les baudets du Poitou étaient les tracteurs du monde agricole jusqu'au 19 ème siècle. Puis les machines ont pris le relais. Aujourd'hui, ces ânes deviennent surtout les compagnons des retraités , dociles, amicaux et tendres derrière un poil envahissant. Certains maraîchers font à nouveau appel à eux pour une agriculture tout en douceur .