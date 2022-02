Dordogne: un drone vole au secours des noyers périgourdins

Une entreprise installée à Doissat en Dordogne va tester pour la première fois grandeur nature dès le mois de mars sa dernière création. Un drone facilitant la lutte contre le carpocapse. Un insecte ravageur qui peut détruire jusqu'à 30% de la production de noix. Le drone, développé et assemblé de A à Z par la petite société de prestation par drone Drone Intec, permet de déposer directement des pièges à phéromones au sommet des arbres.

Créateur de l'entreprise, Aurélien Carrer est sensibilisé depuis longtemps au problème. "Étant fils d'agriculteur, je suis assez concerné par les problématiques agricoles explique-t-il, et notamment celles de la culture de la noix. Un ravageur, le carpocapse, fait des dégâts dans les noyers. Il existe plusieurs méthodes de lutte plus conventionnelles, parmi lesquelles la pulvérisation de produits phytosanitaires. Mais ce n'est pas idéal pour l'environnement. Il existe aujourd'hui des moyens de lutte alternatifs et notamment des produits de biocontrôle qui permettent d'éviter ou de réduire fortement l'utilisation des produits phytosanitaires. Ces produits sont utilisables en agriculture biologique, mais il existe une contrainte de pose: pour qu'ils soient efficaces, il faut poser ces fameux diffuseurs de phéromones en haut de l'arbre.

Aurélien Carrer et Maxime Carbonnière de la société Drone Intec ont créé un drone pour traiter les noyers du Périgord contre le carpocapse © Radio France - Emmanuel Claverie

L'entreprise a donc imaginé un drone capable de transporter et de larguer au sommet des noyers une cinquantaine de pièges en une rotation. Un sacré gain de temps explique Maxime Carbonnier, de Drone Intec. Avant la mise au point de ce système, la pose des pièges était plutôt fastidieuse. Celui qui en a posé quelques uns vous dira que ce n'est pas compliqué. Je prends une perche et j'y vais. Celui qui, comme par hasard, en a posé cinq ou dix hectares l'année précédente vient vers nous tout seul !

Pour la première fois cette année, Drone Intec va pouvoir tester son invention grandeur nature. Les drones traiteront dès le mois de mars 50 ha de noyers.