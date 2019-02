Dordogne : un producteur d'huile de noix en route pour une nouvelle médaille au Salon de l'agriculture

Charlie le Gallo, producteur d'huile de noix au Moulin de Maneyrol, à Pazayac, ne fera pas le déplacement au Salon de l'agriculture. Mais ces produits, eux, y seront. Et il espère bien décrocher une récompense au Concours général agricole.

C'est la sixième année que les produits du Moulin de Maneyrol, installé à Pazayac, participent au Salon de l'agriculture. Et pourtant, Charlie le Gallo, le producteur, ne fait pas le déplacement à Paris, porte de Versailles. "C'est un peu cher. Pour rentabiliser notre présence sur le Salon, il faudrait vendre beaucoup, et on est une trop petite entreprise pour se permettre cela", explique-t-il. Il suivra le concours, dimanche, en ouverture du Salon, sur l'ordinateur, ou attendra les résultats le lendemain.

Mais cela ne l'empêche pas de briller sur le Salon, grand rendez-vous du monde agricole. Il a reçu la médaille d'or ou d'argent au Concours général, chaque année depuis six ans, date où ce trentenaire a quitté la région parisienne pour reprendre l'activité. Le Moulin de Maneyrol a même reçu le prix d'Excellence l'année dernière, qui récompense les lauréats qui gagnent trois ans d'affilée.

"C'est surtout une reconnaissance de notre savoir-faire. Et puis, ça se passe en plein milieu de l'hiver, où on a la tête dans le guidon, on est dans la production, alors cette récompense, ça fait du bien au moral", raconte le producteur.

Dans son atelier, où trônent les prix, encadrés sur le murs, Charlie le Gallo reçoit les clients et transforme les noix, qui viennent de producteurs locaux. La meule tourne à plein régime depuis le mois de novembre. "Les noix arrivent sous forme de cerneaux, on les met sous la meule, qui les écrase jusqu'à obtenir une pâte. Le but, c'est de casser les fibres de la noix pour commencer à séparer la matière sèche de la matière grasse", explique-t-il.

Puis direction le panier de presse, qui extrait l'huile. Avec l'aide de son employé, Charlie le Gallo produit chaque année 12 à 13.000 litres d'huile de noix.