Dordogne : un QR code sur les magrets de canards

Pour la première fois en Périgord, Delmond Foie-gras imprime un QR code sur les étiquettes de ses magrets, pour afficher les coordonnées de l'éleveur, du producteur du maïs, et de l'abattoir. Toute la traçabilité de l'élevage à l'emballage.

C'est une nouveauté présentée pendant l'assemblée annuelle de l'association Foie gras du Périgord : l'entreprise Delmond Foie-Gras de Boulazac appose un QR-code sur les étiquettes de ses magrets de canard, depuis le printemps, pour afficher le parcours du canard, de la ferme jusqu'au magasin. Pour le directeur commercial de Delmond Foie-Gras, Yohan Callaud, cette étiquette offre "la traçabilité complète du produit. Il suffit de viser le QR code avec l'appareil photo de son téléphone pour être renvoyé directement sur une page internet qui vous dit d'où vient le canard, de l'élevage à l'emballage, y-compris son alimentation."

Un an de travail de développement

Cette "blockchain" est facile à utiliser pour l'acheteur dans le magasin, mais elle a exigé un an de travail. Delmond Foie Gras disposait bien sûr des éléments (origine, alimentation, date limite de conservation), mais l'entreprise a travaillé pendant un an avec la société Connecting food, pour mettre ces données en ligne grâce au QR code.

La filière foie-gras produit environ 3 millions de canards et 100.000 oies chaque année en Périgord, et représente 3.000 emplois autour des 224 fermiers éleveurs ou gaveurs. Cette année, la filière a dû réduire sa production pendant deux mois, à cause de la fermeture des restaurants : moins 20% par exemple pour Delmond pendant 8 semaines (soit 32.000 canards abattus par semaine au lieu de 40.000). Pour Patrice Mazrcelly, le directeur de la Coorpérative Terres du Sud, promriétaire de Delmond, ce n'est pas grave s'il n'y a pas de nouveau confinement pendant les fêtes de fin d'année.