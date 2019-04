Dordogne : un vignoble du bergeracois se lance dans la production d'un nouveau cépage, le Viognier

Par Antoine Balandra, France Bleu Périgord

C'est une nouveauté en bergeracois : le vignoble Dubard situé à Saint-Méard de Gurçon a mis en bouteille lors du millésime 2018 un vin produit à partir d'un nouveau cépage, le Viognier. Un cépage qui s'adapterait notamment mieux aux étés de plus en plus longs et secs