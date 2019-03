Dordogne : une agricultrice est un agriculteur comme un autre

Dordogne, France

A la veille de la 42ème journée internationale des droits des femmes, une soixantaine d'élèves du lycée agricole du Périgord étaient réunis de jeudi 7 mars pour écouter les témoignages de cinq femmes cheffes d'exploitation.

En France, un quart des chefs d’exploitations agricoles sont des femmes, et pendant près de deux heures, Christine Borella (éleveuse de porcs à Vaunac), Emilie Soldat (éleveuse de vaches laitières à St-Paul La Roche), Marie-Pierre Pragout (éleveuse de vaches laitières et fromagère à Eyzerac), Anne-Catherine Balland (éleveuse de canards prêts à gaver à St-Félix de Reilhac) et Magali Gayerie (éleveuse de veaux sous la mère à St-Rabier) ont d'abord expliqué leur passion pour leur métier.

Pour les exploitantes issues du milieu agricole, l'égalité avec les hommes est plus facile

Pour les agricultrices nées dans ce milieu comme Magali Gayerie, l'égalité avec les hommes dans le travail était une évidence dès le départ : "avec les hommes qui travaillent autour de moi, c'est d'égale à égal. Je n'ai jamais été féministe, en fait il ne faut pas se poser la question." Mais d'autres, comme Marie-Pierre Pragout qui a créé une ferme pédagogique et qui s'est lancé dans la production de fromages frais, il a fallu essuyer quelques ricanements : "elle sait pas ce que c'est qu'une vache, et elle veut parler de lait."

Quand on a moins de force, il faut être plus ingénieuse" - Anne-Catherine Balland, éleveuses de canards

Au delà de la passion pour ce métier, qui n'a pas de sexe, ces agricultrices ont expliqué les astuces qu'elles ont développé, pour compenser le manque de force physique ou pour éviter les gestes pénibles et répétitifs. Magali Gayerie a bricolé un accroche-biberon pour ses veaux, et regroupé les boxes pour éviter les manipulations inutiles. "J'ai fait installer un pied hydraulique sur ma remorque neuve - a expliqué Anne-Catherine Balland - et j'ai installé des distributeurs automatiques pour l'eau et les aliments de mes canards, et ça c'est peut-être féminin."