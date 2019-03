Dordogne : une éleveuse de chiens Landseer de Chancelade en compétition au salon de l'agriculture

Rosco et Cheyenne, avec Peggy Sauvignat leur éleveuse, iront au salon de l'agriculture

Le salon de l'agriculture a commencé depuis samedi dernier.

Et il se poursuit jusqu'à ce dimanche. Et si l'on parle souvent des vaches ou des ovins, on évoque moins souvent les chiens.

Pourtant neuf élevages canins du département représentés. Des bassets-hund, des dogues allemands, des lévriers écossais, des bergers australiens venus de Lanouaille, Terrasson, ou encore Saint Martial d'Albarède.

Ce samedi 2 mars, place au concours des molosses. Avec l'entrée en scène d'un élevage de Chancelade, spécialisé dans les Landseer. Ces gros chiens noirs et blancs, cousins des Terre-Neuve venus d'Allemagne. C'est la troisième fois qu'il sera présent au salon.

Neuf chiens du Domaine des Pins d'Aurécanie de Chancelade seront en compétition sur le ring canin. Dont Rosco et Cheyenne.

Rosco est un peu le patriarche. Le grand mâle de huit ans au pelage noir et blanc est d'un calme olympien sous les caresses de l'éleveuse, Peggy Sauvignat.

Rosco va représenter une nouvelle fois sont élevage au salon de l'agriculture. Il sera en compétition avec quatre de ses chiots. Sur le ring aussi il y aura Cheyenne, une jeune femelle de 4 ans et demi.

Tous des Landseer, une race peu connue en France mais déjà très appréciée en Allemagne.

"C'est le cousin du Terre-Neuve, un chien avec les pattes palmées qui fait du sauvetage en mer, chez nous il est peu utilisé pour les recherches dans les décombres et dans les avalanches, par contre pour les chiens guides d'aveugle, on commence à s'y intéresser" dit l'éleveuse

Ces chiens peuvent vivre environ 12 ou 13 ans et peser jusqu'à 80 kilos pour les mâles, 65 pour les femelles. Ils sont pourtant relativement économes promet Peggy Sauvignat, ils mangent environ 5 à 600 grammes par jour maximum.

Pour l'éleveuse, être sélectionnée pour le salon est évidemment une belle récompense. L'aboutissement de 13 ans de travail :

"C'est une race peu connue, donc l'objectif, c'est de faire connaître cette race, car il y a beaucoup de visiteurs au salon, et pour nous cela montre que l'on a fait un super travail de sélection sur toutes ces années" dit Peggy Sauvignat

Et si avoir un Landseer vous séduit, sachez que même si sur terre ce chien est plutôt placide (il a une relation très forte notamment avec les enfants), il a quand même besoin d'espace pour vivre heure.

Et si cela vous intéresse, sachez qu'un chiot Landseer coûte aux environs de 1500 euros.