Dordogne : Une nouvelle plateforme alimente en produits bio les cantines du Périgord

Notre-Dame-de-Sanilhac, France

Légume, fruits, oeufs, produits laitiers, viande, volailles et même produits d'épicerie. Une nouvelle plateforme logistique approvisionne désormais les cantines des écoles, collèges et lycées du Périgord en produits bio et locaux. Située à Notre-Dame-de-Sanilhac, elle s'appuie sur l'expérience de la société C.L.A.S, spécialisée dans la livraison de produits frigorifiques.

Les producteurs aux commandes

Association loi 1901 de producteurs bio de Dordogne, Manger Bio Périgord rassemble aujourd'hui une quarantaine de maraîchers, d'éleveurs, de producteurs de fruits ou de transformateurs. Membres du conseil d'administration, ce sont eux les patrons. "Nous passons à la vitesse supérieure" se félicite Mathilde Chaland sa coordinatrice. "Manger Bio Périgord est le nouveau nom d'Isle Mange Bio, association qui, en 2012, du côté de Saint-Martial-d'Artenset mettait en relation les producteurs bio locaux et les cantines du secteur. La demande devenant de plus en plus importante, il était nécessaire de voir plus grand. Le transport nous permet de livrer toutes les villes et tous les villages de Dordogne au moins une fois par semaine, si ce n'est plus, et d'avoir une force de frappe géniale. Notre nouvelle localisation à Notre-Dame-de-Sanilhac, plus centrale, nous permet de toucher plus de producteurs, plus d'établissements. Et nous disposons maintenant d'un commercial qui se rend plus sur le terrain pour aller voir les cantines, leur expliquer notre manière de travailler, les rassurer sur la production et la qualité des produits que nous pouvons leur proposer".

Des achats au juste prix

Parmi ces producteurs, Raphaël Penisson qui cultive des légumes d'hiver, poireaux, carottes, céleris à Port-Sainte-Foy et Saint-Antoine-de-Breuilh. "La plateforme donne plus de sens à mon travail, en alimentant les enfants des cantines scolaires en produits bio locaux " explique-t-il. Sur un aspect plus pratique, cela me permet d'écouler des volumes conséquents, qui sont contractualisés avec la plateforme à des prix fixes établis d'un commun accord avec les autres producteurs et avec la plateforme".

"C'est un combat que l'on mène depuis 30 ans" se félicite, tout sourire, Emmanuel Marseille. Le directeur d'Agrobio Périgord, l'association de développement de l'agriculture biologique en Dordogne voit en cette plateforme plusieurs avantages: "nous avons l'ambition de pouvoir un peu inverser la courbe au niveau du départ des agriculteurs et encourager l'arrivée de nouveaux. Nous déployons donc des dispositifs pour pouvoir professionnaliser ces producteurs aux métiers de la production. On voit bien que derrière, la production ne suffit pas à elle seule à pouvoir satisfaire les besoins en face, donc on est obligé de déployer des outils de mise en marché, de transformation.

Pour nos territoires, c'est essentiel parce que cela permet d'avoir une entrée sur l'emploi et sur le lien social que peuvent avoir tous ces opérateurs entre eux et la population. Si nous voulons avoir une population qui reste vivre sur nos territoires, il faut pouvoir lui donner à la fois à manger mais aussi du travail et aussi une envie d'améliorer notre cadre au quotidien".