Pazayac, France

L'élevage de Marie Louise Dupuy à Pazayac, vient à nouveau d'être récompensé. Samedi 9 décembre, lors du marché primé des chapons fermiers, elle a décroché le premier prix

Lorsque l'on arrive à la ferme de Marie Louise Dupuy, ce sont les poulets, les pintades, les canettes qui vous accueillent d'abord. La volaille se promène tranquillement en liberté, autour de la maison et sur le chemin qui mène à la ferme.

L'élevage à Pazayac, c'est une affaire de famille chez les Dupuy. Les grands-parents ont commencé, les parents ont suivi puis la petite fille Marie-Louise. Mais voilà dix ans, Marie Louise a donné une nouvelle orientation à l'exploitation en faisant des chapons pour répondre à la demande. Et ces chapons plaisent puisqu'ils sont régulièrement primés

Samedi 9 décembre, son chapon de 5 kilos 539 grammes a donc remporté le premier prix à Brive .

"le secret c'est d avoir une bête bien jaune, bien ronde, assez lourde, une belle bête" explique Marie Louise Dupuy

Castrés, ses poulets sont nourris exclusivement au pain et au lait des vaches de la ferme à partir du mois de novembre, ce qui les rend particulièrement savoureux et tendres. A partir de la mi-décembre, elle fait appel à sa famille, ses amis pour plumer et préparer les volailles qui vous régaleront à Noël

La préparation des chapons en famille à Pazayac. © Radio France - Valérie Déjean

Marie Louise Dupuy vend sa production uniquement sur les marchés de Brive en Corrèze et de Terrasson en Dordogne.