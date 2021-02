Une vingtaine de vaches et deux veaux sont coincés par la montée des eaux à Siorac-en-Périgord, en Périgord noir. La préfecture et les services vétérinaires sont prévenus. Un ravitaillement d'urgence a été apporté.

Dordogne : une vingtaine de vaches et de veaux piégés par les inondations

Une vingtaine de vaches sont bloquées depuis ce mardi 2 février sur un "îlot" inondé à Siorac-en-Périgord. Une habitante du secteur, inquiète pour les animaux, a contacté la préfecture et les services vétérinaires. Ces derniers sont venus sur place pour évaluer la situation et pour trouver des solutions. Le troupeau est agité et effrayé par le niveau de l'eau. Ce jeudi 4 février, de la nourriture a été apportée en barque aux animaux.

Les services vétérinaires espèrent une décrue d'au moins 50 centimètres ce vendredi, car elle pourrait permettre aux vaches et aux deux veaux d'être évacués. La préfecture n'a pas réussi à joindre le propriétaire.