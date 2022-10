Douceur automnale : les légumes d'été font de la résistance dans le Bessin

Les poivrons et aubergines trônent au milieu des patates douces et potirons

Il a fait bon cette semaine encore en Normandie avec un pic des températures ressenti ce jeudi. Météo France a relevé 23,1° à Caen et 23,6° à Alençon. Les maraîchers constatent un impact direct de la douceur d'automne sur leurs récoltes et sur leur tenue de travail ! "On est fin octobre, début novembre et on travaille encore en t-shirt", sourit Olivier Chauvin l'un des propriétaires exploitants de la ferme maraîchère de Coulombs, située dans le Bessin le long de la RN13.

Mais quand on se promène dans les 14 hectares de l'exploitation dédiées au maraîchage, on se rend bien compte que les saisons sont quelque peu perturbées. "Nous avons encore des aubergines, des poivrons. On les a conservées car les plantes continuent d'évoluer en raison des nuits qui sont douces. Il fait moins froid", explique l'agriculteur. C'est la météo qui décidera pour lui du moment où il faudra arrêter la culture des légumes d'été pour repasser à des productions plus automnales et hivernales.

La deuxième récolte de mâche sera bientôt prête pour la consommation © Radio France - Jean-Baptiste Marie

Plus ratatouille que pot-au-feu

Par la force des choses, les consommateurs adaptent leurs menus comme Catherine, rencontrée au magasin de la cueillette du Grand Parc : "Les courgettes et les tomates poussent encore. Il fait tellement beau. C'est un peu bizarre et même inquiétant." Une situation qui interpelle aussi Vincent, reparti avec quelques fruits et légumes sous le bras : "Vu que le changement climatique fait que l'on retrouve des légumes plutôt d'été et bien on confectionne plutôt des ratatouilles que des pot-au-feu, voir des soupes méridionales."

L'équipe de la cueillette du Grand Parc © Radio France - Jean-Baptiste Marie

