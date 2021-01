Douze vignerons indépendants de la vallée du Rhône lancent la dégustation de vins en distanciel

Avec l'annulation de tous les salons des vins depuis mars, la fermeture des restaurants qui se prolonge, le peu de clients dans les domaines et caveaux, la Féderation des Vignerons indépendants de la vallée du Rhône a imaginé et créé l'opération "Miniquilles".

Il s'agit d'un site dédié réunissant douze domaines pour proposer l'envoi de coffrets de fioles de vin de 2cl , des "miniquilles", au prix symbolique de 5€ pour des sessions de dégustations en live sur réseaux sociaux. Pierre Sayssait ,le président de la Fédération des Vignerons Indépendants de la vallée du Rhône est enthousiaste :"La commande sur internet c'est bien mais _le vin c'est un peu comme une paire de chaussures_. On achète pas une paire de chaussure sans l'essayer. Et bien le vin c'est un peu pareil, tant qu'on l'a pas dégusté , on prend pas la décision d'achat.

Avec ces live Facebook , on goute chez soi et chacun devant son écran échange avec le vigneron et peut lui poser des questions, un peu comme les gens dans les salons, il sont avides de questions sur la méthode de production du vin, sur les cépages ou les assemblages. Et ça fera du bien à tout le monde de revoir un peu des têtes et des clients".

Les consommateurs qui se seront fait envoyer les coffrets qui contiennent chacun quatre miniquilles sont invité à participer à deux séances de dégustations et d'échange avec les domaines de leurs coffrets en Live Facebook le 4 et le 9 février à 19H.