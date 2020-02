Faut-il s'inquiéter des conséquences de la douceur hivernale sur l'arboriculture ?

Département Vaucluse, France

Le Vaucluse a enregistré ce lundi des températures d'une douceur exceptionnelle pour un 3 février, largement supérieures aux normales de saison. Une preuve de plus du réchauffement climatique, assurent les spécialistes de Météo France. Les mois de décembre et janvier étaient déjà considérés comme le deuxième début d'hiver le plus chaud depuis au moins 1900 ! Certains s'en réjouissent bien sûr (les propriétaires de terrasses ou les ouvriers sur les chantiers), mais d'autres s'en préoccupent à l'image des arboriculteurs.

Faut-il s'inquiéter pour la suite de la campagne ?

"Il est trop tôt pour le dire", leur répond Guilhem Sévérac, conseiller expert en arboriculture fruitière à la Chambre d'agriculture de Vaucluse. Les arbres, et particulièrement les abricotiers, ont encore besoin d'une période de froid. La poursuite du redoux réveillerait la végétation trop tôt sachant que le gel guette toujours en fin d'hiver.

"Il ne faut pas s'inquiéter, mais il faut rester très vigilant", conseille le technicien de la Chambre d'agriculture. L'inquiétude viendrait plutôt de l'accumulation des phénomènes de dérèglement : fortes pluies, tempêtes de vent, canicule, sécheresse... Les arbres n'y comprennent plus rien. Ils ne sont pas les seuls...

Guilhem Sévérac : " il vaut mieux que le froid se prolonge" Copier

Guilhem Sévérac : " c'est l'ensemble des événements exceptionnels successifs qui doit nous interpeller" Copier