"Dramatique pour les agriculteurs mayennais", la Confédération Paysanne déplore l'arrêt de L'Avenir Agricole

En Mayenne, après l'annonce le 26 novembre dernier de l'arrêt du journal historique L'Avenir Agricole, le syndicat de la Confédération Paysanne dénonce le silence de plusieurs responsables politiques et de certains professionnels de l'agriculture.

C'est "une disparation dramatique pour les agriculteurs" déplore la confédération paysanne. Le syndicat, dans un communiqué, revient sur la fin prévue en décembre, du journal L'Avenir Agricole en Mayenne.

"Où trouverons-nous les informations objectives et qui relaieront notre travail de syndicat et nos propositions ?" s’interroge la Confédération Paysanne. "Le silence assourdissant de la plupart des responsables politiques et professionnels à l'annonce de cette disparition en dit long sur l'importance qu'ils donnent à l'avenir de l'agriculture. C'est dans le même silence que le nombre d'agriculteurs continue inexorablement de baisser".

L'hebdomadaire L'Avenir agricole cessera de paraître à partir du 18 décembre. Les responsables du journal invoquaient plusieurs raisons : la baisse du nombre d'agriculteurs abonnés notamment, la crise sanitaire n'ayant rien arrangée. En Mayenne, il restera donc un seul média spécialisé dans l'agriculture : Agri53, créé par la Chambre d'Agriculture du département et soutenu par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles.