Drôme et Ardèche : de "gros dégâts" à venir après le gel

Des températures comprises entre moins 1 et moins 6 degrés sur la majeure partie de la Drôme et de l'Ardèche : comme l'avait annoncé Météo-France, la nuit de mercredi à jeudi a été particulièrement froide en Drôme-Ardèche.

La détresse des arboriculteurs

Malgré les bougies, les éoliennes pour brasser et réchauffer l'air ambiant, le thermomètre n'est jamais remonté au dessus de 0 dans certaines parcelles. Les arbres fruitiers ne pouvaient pas résister et même s'il est trop tôt pour connaître l'ampleur de la casse, "il y aura de très gros dégâts" dit Grégory Chardon, arboriculteur à La Roche-de-Glun.

"Les chaufferettes mises en place toute la nuit n'ont malheureusement pas marché" explique Aurélien Esprit, arboriculteur à Pont-de-l'Isère (Drôme). "On a eu un froid très sec, arrivé très tôt dans la soirée, qui a résisté aux bougies". "J'ai des collègues qui dans les coins les plus froids de la Drôme ont eu jusqu'à moins 5 degrés, on n'avait jamais vu ça même en plein hiver cette année".

"On sait que tout ce qui est abricot c'est terminé à 90 %, une bonne partie des pêches " - Aurélien Esprit

"Le gel cette année, le gel l'année dernière et la grêle l'année d'avant,ça va être une quatrième année blanche, on est atterrés et tristes, _on ne sait pas comment on va faire, ça fait 72 heures que je n'ai pas dormi et pour voir ça c'est douloureux_" explique Aurélien Esprit, en pleurs.

"On a couru toute la nuit, on a fait tous ces efforts vraisemblablement pour rien, ça a gelé sur les parcelles protégées" précise Joris Miachon, producteur d'abricots, de pommes et de poires à Moras-en-Valloire.

Les viticulteurs ont aussi passé la nuit dehors

"Moi, c'est la première fois que je fais de la lutte anti-gel dans mes vignes", explique Rémy Nodin à Saint-Péray. Comme beaucoup de vignerons de Saint-Péray, Cornas, Crozes-Hermitage ou Saint-Joseph, il a aussi passé une partie de la nuit dehors. "Les bourgeons sont déjà formés. Comme ils résistent à moins 1 moins 2, on ne s'affolait pas trop ces dernières années. Mais là, il a fait de -4 à -6, on n'a jamais vu ça."