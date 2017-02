Drôme-Ardèche : déjà plus de 200 médailles au Concours Général Agricole !

Les produits de Drôme et d'Ardèche ont déjà décroché plus de 200 médailles au Concours Général Agricole, dont la moitié en or. Le célèbre concours se tient, dans le cadre du Salon de l'Agriculture, jusqu'à mercredi à Paris.

Les produits de Drôme et d'Ardèche ont déjà décroché plus de 200 médailles au Concours Général Agricole, dont la moitié en or. Le célèbre concours se tient, dans le cadre du Salon de l'Agriculture, depuis samedi dernier et jusqu'à ce mercredi à Paris.

200 vins drômardéchois médaillés

Nos produits drômardéchois ont visiblement toujours la cote au Concours Générale Agricole. Ce sont les vins qui remportent, de loin, le plus de médailles. Les vins drômois totalisent 116 médailles, dont 57 en or, 45 en argent et 14 en bronze. Les vins ardéchois comptent 86 médailles, dont 47 en or, 36 en argent et 3 en bronze.

La Cave coopérative de Vogüé a décroché 6 médailles d'or. "On a remporté l'or sur 4 vins rosés, un blanc et un rouge" explique Thierry Lacroix, le directeur et vinificateur de la cave.

"C'est un très beau résultat qui valorise le travail des équipes !"

Des médailles qui "boostent les ventes"

"Ça montre que tous les efforts faits pendant la période des vendanges, qui est assez dure, sont récompensés" explique Thierry Lacroix. "Ces médailles sont bonnes pour le moral, la motivation et sont aussi bonnes pour les ventes" d'après le directeur de la Cave coopérative de Vogüé.

"Ces récompenses boostent les ventes ; on vendra plus de bouteilles avec la médaille d'or"

Olives, rillettes : d'autres produits médaillés

Les vins représentent la plupart des médailles au Concours Général Agricole mais d'autres produits tirent leur épingle du jeu. La Coopérative du Nyonsais-Vignolis décroche 4 médailles d'or : "deux sur l' huile d'olives, une sur la tapenade et une sur les olives noires de Nyons" explique Anne Laurent, la directrice.

"La régularité de ces médailles qui prouve notre savoir-faire aux consommateurs"

La charcuterie drômoise a aussi du succès. Mathieu Chambron a un élevage de porc en plein air à Grane depuis cinq ans et il vient de décrocher deux médailles d'argent pour la saucisse sèche fermière supérieur et les rillettes de porc fermières supérieures. "Je suis très heureux, on met du cœur dans notre activité et c'est une très belle récompense".

Mathieu Chambron, éleveur de porcs en plein air à Grane, décroche deux médailles d'argent au Concours Général Agricole. -