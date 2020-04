Drôme-Ardèche : des paysans au chevet des personnels soignants

Ce vendredi matin, l'hôpital et l'EHPAD de Lamastre ont reçu quelques produits du terroir comme des jus de fruits, des pommes, des tartes à la châtaigne, du saucisson ou encore du nougat. Des dons pour le personnel de ces établissements de soins.

Comme on n'a pas le temps d'applaudir à vingt heures, on a décidé de faire des dons explique David Loupiac, paysan à Désaignes et membre de la confédération paysanne.