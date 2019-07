Drôme-Ardèche : une cagnotte en ligne pour venir en aide aux agriculteurs victimes de la grêle

Les agriculteurs drômois et ardéchois ont perdu une bonne partie de leur récolte à cause de la grêle du 15 juin.

Une collecte pour soutenir les agriculteurs touchés par la grêle vient d'être lancée sur internet. "Un second souffle", c'est le nom de cette initiative pilotée par le Conseil de l'Agriculture Départementale (C.A.D.) des quatre territoires sinistrés : l'Ardèche, la Drôme, l'Isère et la Savoie. Avec cette collecte, accessible sur la plateforme de financement participatif Miimosa, le C.A.D. espère atteindre pour chaque département 25.000 euros de dons avant le 28 août prochain. Ce mercredi 24 juillet, seuls 380€ avaient été récoltés.

"On a besoin de tout le monde, de tous se serrer les coudes", lance Jean-Pierre Royannez. Le président de l'association Solidarité agricole Drôme pilote la collecte dans la Drôme. Il en appelle aux particuliers, aux chefs d'entreprises, à toutes les personnes qui souhaitent aider les agriculteurs sévèrement touchés à deux reprises, le 15 juin et les 6 et 7 juillet dernier, par des orages de grêles.

"Le but est d'apporter le maximum d'aides et ensuite d'étaler les charges dans les années à venir" - Jean-Pierre Royannez, président de l'association Solidarité agricole Drôme.

"En quelques minutes, à peine, ils ont perdu 20.000 hectares de production", précise-t-il. Actuellement, les dégâts se chiffrent à 90 millions d'euros de pertes de chiffre d'affaires. "Quand on parle de 90 millions d'euros de pertes, on parle de 90 millions de charges déjà avancées par les agriculteurs et qui auraient dues être remboursées par la vente de ces produits détruits, poursuit Jean-Pierre Royannez, le but est donc d'apporter le maximum d'aides et ensuite d'étaler les charges dans les années à venir".

L'association a de son côté réuni 350.000 euros, hors cagnotte dont 200.000 euros du département et 100.00 euros de la fondation Carrefour. Cela ne suffira pas à combler les 90 millions d'euros de pertes de production subis par les agriculteurs, mais cela devrait permettre de "prendre en charge quelques factures et de soulager, autant que possible, les exploitants sinistrés".

Jean-Pierre Royannez, président de l'association Solidarité agricole Drôme, le mercredi 24 juillet à la Chambre d'agriculture de la Drôme, à Valence. © Radio France - Laura Lavenne

Pour répondre au mieux à leurs attentes, l'association a fait parvenir au millier d'agriculteurs drômois concernés par la zone de grêle un questionnaire. Il leur est demandé de signifier, avant le 18 août 2019, leurs besoins prioritaires. "L'argent sera reversé aux agriculteurs le plus rapidement possible et en fonction des priorités", assure Jean-Pierre Royannez.

Capture d'écran du questionnaire, adressé aux agriculteurs drômois sinistrés, publié sur le site framaforms.org. - Capture d'écran

L'association espère aussi beaucoup du gouvernement et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Les deux s'étaient engagés en faveur de mesures fortes. "Aujourd'hui, le compte n'y est pas, sur l'enveloppe promise par Laurent Wauquiez seuls 6 millions d'euros ont été mis sur la table, ils seront partagés sur l'ensemble des secteurs grêlés de la région, et au niveau national, il n'y a rien, nous sommes dans l'attente", conclut le président de Solidarité Agricole Drôme.