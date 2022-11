Drôme : ces agriculteurs plantent des arbres pour protéger les cultures et enrichir les prairies

L'exploitation maraichère de la Ferme du Rougequeue à Châteauneuf-sur-Isère dans la Drôme est entourée d'arbres en tous genres. En février 2022, Alain et Marianne, les agriculteurs, ont décidé de planter des haies. Après avoir fait une formation autour de l'agroforesterie, tous les deux ont planté 400 mètres de haies et six cents arbres.

Les arbres protègent les cultures de la Ferme du Rougequeue à Châteauneuf-sur-Isère

Au nord de l'exploitation d'Alain et Marianne, deux rangées d'arbres. Plusieurs espèces qui permettront de freiner un peu le vent pour protéger les légumes. Cet agriculteur explique : "l_e vent a déjà fait tomber les tomates, c'est un couloir où le vent s'engouffre régulièrement. Lorsque les arbres vont grandir ils protègeront les légumes du mistral_." Ici il y a des haies, du noyer, du genévrier, du noisetier ou encore du sureau autour et à l'intérieur des parcelles.

Ce jeudi 24 novembre 2022, Marianne et Alain ont reçu une commande groupée de géochanvre. Cette toile végétale va permettre d'éviter la pousse d'herbes au pied des arbres et de garder l'humidité dans le sol. Juliette et Guillaume sont maraichers à la Ferme des Pierrettes de Saint-Marcel-lès-Valence, ils récupèrent leur commande de géochanvre. Ces derniers prévoient de faire pousser 855 arbres sur leur exploitation.

Des maraichers de Saint-Marcel-lès-Valence vont planter 855 arbres

Juliette et Guillaume ont récupéré des parcelles à nu. Ils souhaitent border les parcelles de haies pour reboiser les espaces. Des haies de toutes les tailles viendront ramener de la biodiversité et ériger une barrière naturelle avec la route. Cette maraichère explique : "nous avons l'intention d'en planter d'autres au fur et à mesure des années. L'objectif c'est de recréer un microclimat pour retenir l'eau dans le sol et faire de l'ombrage et recréer des espaces qui ont disparu pour retrouver une qualité agronomique des sols".

L'objectif c'est de recréer des espaces de biodiversité qui ont disparu - Juliette, maraichère à la Ferme des Pierrettes

Tous les deux ont choisi soixante-huit espèces d'arbres différentes. Pour Guillaume, ce reboisement est essentiel : "si on veut voir les espèces se réinstaller en nombre, il y pas d'autre solution que de replanter des arbres".