Drôme : cueillir des abricots chez un arboriculteur, les payer entre 1 euro et 1 euro 50

Cueillir des abricots chez un arboriculteur pour les payer moins chers ! C'est ce que propose un agriculteur de Gervans. En vous inscrivant sur " jecueillemesabricotsbio.fr ", vous pouvez venir ramasser les fruits sur les parcelles de l'agriculteur.

Le principe est simple, si vous ramassez entre 1 kg et 10 kg, vous payez le kilo d'abricots 1 euro 50. Si vous récoltez plus de 50 kilos vous payez 1 euro le kilo d'abricots. L'arboriculteur a choisi un système de prix dégressif : 1,50 €/kilo jusqu'à 10 kg cueillis, 1,40 €/kilo jusqu'à 20 kg cueillis, 1,30 €/kilo jusqu'à 30 kg cueillis, 1,20 €/kilo jusqu'à 40 kg cueillis, 1,10 €/kilo jusqu'à 50 kg cueillis, 1,00 €/kilo si + de 50 kg cueillis.

Une façon de revenir à des prix plus justes et plus raisonnables pour Laurent Habrard, arboriculteur à Gervans : "pour moi c'est plus cohérent, c'est quand même incroyable de voir que certains vendent des abricots à 7 euros 71 le kilo et ce n'est qu'une moyenne. Alors que là, nous vendons des fruits à des prix raisonnables et surtout ce sont des abricots de très bonne qualité. Je souhaite qu'un maximum de personnes puissent y avoir accès."

L'objectif c'est que les participants viennent en groupe, avec des amis ou en famille. Les participants peuvent ensuite se partager la récolte. Laurent Habrard, arboriculteur à Gervans invite les familles à venir avec les enfants : " c'est très enrichissant de venir découvrir comment fonctionne l'arboriculture et de savoir repérer des abricots mûrs au bout des branches. Créer du lien c'est important et cela fait partie intégrante de cette opération qui devrait durer 15 jours ".

Les premières cueillettes démarrent ce vendredi 7 juillet mais il est d'ores et déjà possible de s'inscrire pour y participer.