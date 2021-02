Drôme : des riverains réduisent au silence deux canons anti-grêle

"C'est un gros soulagement" dit Guy Séauve. C'est lui le plus proche riverain d'un canon anti-grêle. L'engin situé à 180 mètres de sa maison était installé depuis 2017 et "à chaque orage, c'était infernal, on se serait cru au milieu d'une guerre". Lui, son épouse, un voisin et une association de riverains ont obtenu gain de cause pour la deuxième fois devant la justice. La cour d'appel de Grenoble confirme ce mardi la décision prise par le juge des référés en août dernier. Les deux canons les plus proches des habitations ont interdiction de fonctionner. La cour d'appel y ajoute une astreinte de mille euros à chaque fois que les engins seraient mis en fonctionnement.

Un préjudice lié au bruit

Ce que la justice retient, c'est le niveau de bruit à chaque tir, supérieur aux normes maximales autorisées pour ce qui concerne ces deux canons. Outre cette procédure au civil, l'avocate de l'association espère toujours que les plaintes déposées aboutiront au pénal. Elle envisage également de demander des indemnités pour le préjudice subi par ses clients.

Neuf autres canons installés par les arboriculteurs sur ce secteur pourront continuer de fonctionner. Ils n'étaient pas visés par la procédure.