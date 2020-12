Drôme : des truffes de qualité, en quantité, et plus abordables sur le marché de Saint-Paul-Trois-Châteaux

Le prix des truffes sera moins cher que l'an dernier sur le marché de Saint-Paul-Trois-Châteaux. La météo a été propice. Après 4 années de pénurie, les truffes sont là en qualité et en quantité explique Claude Paulin, le président du marché : "les truffes, qui prennent naissance à la fin du printemps, ont besoin d'un peu de pluie au moins de juin, 15 à 20 mm en juillet, un bel orage en août et un automne pas trop pluvieux. C'est précisément ce que nous avons eu cette année. Avec, en prime, quelques traces de gel en novembre pour accélérer la maturité des truffes, donc les conditions étaient merveilleuses cette année!"

Entre 4,50 euros et 7 euros les 10 grammes

Les cours s'annoncent donc plus avantageux, 35 à 40% moins chers que l'an dernier. Entre 450 et 700 euros le kilo selon la catégorie : "c'est-à-dire que pour 10 grammes, qui est la portion habituelle par personne, on est entre 4,50 euros et 7 euros" souligne Claude Paulin, "c'est intéressant. C'est l'année pour oser si on n'a jamais goûté la truffe, pour consommer plus si on est amateur, voire même remplir son congélateur pour épater ses amis au printemps et en été."

Les trufficulteurs comptent sur les particuliers pour acheter du diamant noir, parce que la fermeture des restaurants avec le coronavirus les prive d'un débouché. En raison des restrictions sanitaires, le stand de "ravioles aux truffes" ne peut pas se tenir sur le marché de Saint-Paul-Trois-Châteaux pour l'instant mais deux chefs sont invités tous les dimanches pour vous proposer des créations et des plats à emporter.