Drôme : Jean-Pierre Royannez nouveau président de la chambre d'agriculture

Bourg-lès-Valence, France

Il est une tête bien connue des institutions agricoles de la Drôme : Jean-Pierre Royannez a été élu à la tête de la chambre d'agriculture du département vendredi 22 février, par 21 voix sur 29, pour un mandat de six ans. Les élections ont eu lieu au mois de janvier (du 7 au 30), et si le président déplore une "participation en baisse", il se réjouit des bons résultats. Les priorités de Jean-Pierre Royannez sont la question foncière, le dossier de l'eau et la lutte contre l'agri-bashing.

Ses deux vice-présidents sont Sandrine Roussin et Pierre Combat. À noter qu'après réforme gouvernementale, le nombre d'élus à la chambre est passé de 44 à 33. C'est l'alliance entre la FDSEA et les JA (Fédération départementale des syndicats des exploitants agricoles, et Jeunes Agriculteurs) qui est arrivée en tête dans la Drôme, assurant l'élection de Jean-Pierre Royannez, éleveur caprin à Alixan.

Dès lundi au salon de l'agriculture

Jean-Pierre Royannez se rendra dès lundi, pour trois jours, au salon de l'agriculture qui s'ouvre samedi 23 février à Paris. La Drôme aura la part belle et un des stands les plus importants lors de ce salon, un événement positif pour l'image de l'agriculture selon Jean-Pierre Royannez. Sur le côté politique il espère que le ministre drômois de l'agriculture, Didier Guillaume, annoncera des mesures pour lutter contre l'agri-bashing (les français seraient "critiques" des agriculteurs) et des mesures d'accompagnement pour aider les agriculteurs à ne plus utiliser de produits phytosanitaires . La FNSEA a fait des propositions et le président de la République a promis que le ministre de l'agriculture en signerait une partie, voilà ce que le nouveau président de la chambre d'agriculture de la Drôme attend de ce salon 2019.