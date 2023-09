Drôme : la récolte de la noix de Grenoble AOP est lancée après une année galère

C'est parti pour une nouvelle récolte de la noix de Grenoble AOP ce jeudi 28 septembre. Une nouvelle saison très attendue par les producteurs pour oublier à tout prix la précédente qualifiée de "catastrophique" par Marie-Lise et Sabine Matras, deux sœurs drômoises nucicultrices sur la commune de Beauregard-Baret au pied du Vercors dans la production "Noix et compagnie".

ⓘ Publicité

De trop grandes quantités, trop peu de demandes

Sous l'ombre d'un noyer, les deux sœurs ont le sourire. "Les noix sont de bonne qualité cette année et leur calibre est bon" explique Sabine Matras en décortiquant l'un de ces fruits tout justes décrochés de l'arbre. Pourtant ces derniers mois la météo n'a pas épargné les noyers "on a eu pas mal de pluie et donc de maladies, on a eu aussi de très fortes chaleurs qui font qu'on a eu des coups de soleil sur certaines noix" détaille Sabine Matras. Sans compter la carpocapse, un insecte qui creuse la noix. "Il y aura beaucoup de tri à faire" préviennent les deux sœurs mais cela signifie aussi que les quantités seront moins élevées que l'an dernier.

La récolte de la noix de Grenoble AOP est lancée, l'espoir des producteurs aussi © Radio France - Erwan Chassin

Et c'est loin d'être une mauvaise nouvelle**. La saison dernière, la récolte a atteint 16 000 tonnes sur l'ensemble de l'AOP noix de Grenoble selon le comité interprofessionnel de la noix, alors qu'une récolte normale est d'environ 12 000 tonnes. Par conséquent, l'offre était beaucoup trop grande et la demande n'était pas suffisante. Les nuciculteurs ont eu beaucoup de mal à écouler leur stock, sans compter la concurrence très rude imposée par les Etats-Unis. Les sœurs Matras expliquent aussi avoir été victime de l'inflation.

Une filière nationale en création

Vient s'ajouter à cela, le manque de représentation de la filière au niveau de l'Etat souligne Marie-Lise Matras :"début septembre, les nuciculteurs ont monté l'association des producteurs de noix du sud-est pour pouvoir créer une filière représenté au niveau national. Jusqu'à présent la filière n'était pas représentée à ce niveau-là. Ce qui nous posait beaucoup de problème pour défendre nos intérêts et nous faire entendre."

Pour notamment essayer de combler le manque à gagner entrainé par des années de récoltes de plus en plus difficiles, "Noix et compagnie" ne fait pas que récolter des noix, les deux sœurs les transforment en divers produits naturels.