Vidéo - La récolte des olives démarre dans le Nyonsais

La récolte des olives à huile vient de démarrer dans le Nyonsais , dans la Drôme. Le syndicat de l'olive de Nyons et des Baronnies misait cette année sur une récolte de 300 tonnes d'olives à huile et et 300 tonnes d'olives de bouche mais finalement elle sera peut-être plus faible, les fruits souffrent de la sécheresse.

Les olives manquent d'eau

La récolte des olives à huile démarrent avec près de deux semaines d'avance, cette année, dans le Sud Drôme. Le temps beau et sec des derniers mois a eu raison de la mouche de l'olive . Cette année, elle n'est pas présente et n'a pas causé de dégâts sur les fruits. Mais la sécheresse extrême de ces derniers mois a d'autres conséquences sur la récolte.

Certaines olives sont petites et sèches à cause du manque d'eau de ces derniers mois. © Radio France - Mélanie Tournadre

François Gielly a débuté jeudi la récolte sur une petite partie de ces 5 hectares, 800 oliviers du Nyonsais. "Les olives sont sèches, petites et le fruit est dur, avec un manque de pulpe et un très gros noyau" explique l'oléiculteur."Dans le Nyonsais et les Baronnies, la majorité des vergers n'est pas irriguée, on subit donc de plein fouet cette sécheresse".

Une sécheresse inédite

La sécheresse va avoir des conséquences sur la récolte des olives dans le Nyonsais. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Je n'ai jamais vu en 35 ans, une sécheresse aussi accentuée et aussi longue, dans la saison à l'automne" explique Patrick Floret, le président du Syndicat de l'olive du Nyons et des Baronnies qui regroupe près de 800 producteurs. "On était parti sur un beau potentiel de récolte, 300 tonnes d'huile et 300 tonnes d'olives de bouche, on sait déjà qu'on aura moins d'olives de bouche que prévu à cause de la sécheresse" explique Patrick Floret.

Coopérative du Nyonsais. © Radio France - Mélanie Tournadre

Même si la quantité risque d'être plus faible qu'espérée, elle sera cette année meilleur que l'an dernier. La récolte avait été très faible. Les 800 oléiculteurs du syndicat de l'olive de Nyons et des Baronnies avait récolté, l'année passée, près de 170 tonnes d'huile d'olive et 210 tonnes d'olives de bouche.