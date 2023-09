Drôme : les banderoles anti-loup vont fleurir avant l'annonce du Plan Loup 2024-2029

Dans la Drôme, une première bâche sur une remorque avec le message "trop de loups trop de victimes" vient d'être installée à Vaunaveys-la-Rochette près de Crest. D'autres devraient être affichées dans les jours qui viennent dans le département.

A l'approche de l'annonce du prochain Plan Loup, a priori mi-septembre, les éleveurs reprochent à l'Etat de sous-évaluer le nombre de loups (906 selon la dernière estimation). Les agriculteurs qui ont mis en place les mesures de protection des troupeaux demandées ne savent plus quoi faire se désespère Frédéric Gontard, président de la Fédération Ovine de la Drôme : "comment se fait-il que dans le département on a encore entre 300 et 400 brebis tuées ? On a 700 chiens de protection, qu'il faut gérer aussi au quotidien dans la relation avec les randonneurs, avec les voisins. On met en place tous les moyens de protection demandés. Tout ce plan loup nous pèse énormément, nous demande beaucoup de travail, et on n'arrive quand même pas à maîtriser la prédation."

"Que l'Etat protège nos troupeaux avec des brigades de trappeurs"

Frédéric Gontard demande à l'Etat de prendre ses responsabilités et d'assumer lui-même la protection des troupeaux : "qu'il mette en place des brigades de trappeurs comme dans des pays comme le Canada ou le Québec et enlève les loups qui attaquent les troupeaux. Ce n'est pas à nous de le faire. On ne demande pas à ce que le loup soit exterminé mais à ce que les loups qui s'approchent des troupeaux aient la peur de l'homme et s'en détournent. Les loups doivent manger des bêtes sauvages, pas des animaux d'élevage."